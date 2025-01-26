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Андрей Червиченко: Глебова сватали в «Спартак», но чем «Динамо» хуже?

Андрей Червиченко: Глебова сватали в «Спартак», но чем «Динамо» хуже?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Что удивительного в том, что игроки сборной покидают «Ростов»? Зарплаты в «Ростове» небольшие, а ребята вырастают в хороших профессионалов — им хочется заработать. Годы идут, а карьеры не вечные. Если есть спрос и возможность перейти в любой богатый московский или петербургский клуб, футболист это сделает. Это нормально, такой процесс футбольной эволюции.

Чем «Динамо» хуже других? Команда претендовала на золотые медали РПЛ, только в самом конце не смогли выиграть. Думаю, в этом году после перерыва тоже себя покажут. Чем то же «Динамо» хуже «Спартака»? Глебова всё сватали в «Спартак», но для него никакой разницы. По потенциалу Глебов может наладить игру в середине. Вполне может стать одним из лидеров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25-летний футболист выступает за «Ростов» с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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