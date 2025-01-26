Педри не сыграет в матче с «Валенсией» из-за гастроэнтерита — Sport.es
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Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет принять участие в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (26 января) из-за гастроэнтерита. Об этом сообщает Sport.es.
Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
По информации источника, испанский футболист почувствовал себя плохо ночью. Утром медицинская служба каталонского клуба оценила состояние Педри и отправила его домой.
Полузащитник выступает в составе «Барселоны» с лета 2020 года. За этот период он принял участие в 174 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
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