Червиченко: в «Спартаке» есть персонажи, которых надо убрать гораздо раньше Хлусевича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о потенциальном переходе правого защитника красно-белых Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«Хлусевич точно не тот игрок, от которого нужно было избавляться. Может быть, есть какие-то скрытые причины для его возможного трансфера в «Динамо». Не всегда же всё на поверхности. На мой взгляд, в «Спартаке» есть персонажи, которых надо было бы убрать гораздо раньше. Но если приняли такое решение, в выигрыше окажется «Динамо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение Хлусевича с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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