Защитник Андреас Кристенсен готов покинуть «Барселону» — Mundo Deportivo

28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен готов покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, датский футболист хочет получить больше игрового времени и готов к уходу из клуба, если получит хорошее предложение по трансферу. Отмечается, что в случае ухода Кристенсена у «Барселоны» будет достаточно средств, чтобы приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в одном матче «Барселоны», в котором он получил травму ахиллового сухожилия. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.