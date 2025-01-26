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Защитник Андреас Кристенсен готов покинуть «Барселону» — Mundo Deportivo

Защитник Андреас Кристенсен готов покинуть «Барселону» — Mundo Deportivo
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28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен готов покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, датский футболист хочет получить больше игрового времени и готов к уходу из клуба, если получит хорошее предложение по трансферу. Отмечается, что в случае ухода Кристенсена у «Барселоны» будет достаточно средств, чтобы приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в одном матче «Барселоны», в котором он получил травму ахиллового сухожилия. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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