Капитан «Зенита» Сантос рассказал об адаптации Луиса Энрике в команде

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, как команда помогает новоиспечённому нападающему Луису Энрике влиться в коллектив.

«Слава богу, мне кажется, любому игроку достаточно легко адаптироваться в «Зените». В команде все профессионалы, все друг другу помогают — это упрощает процесс адаптации. Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Он выкладывается на полную, я это вижу. Всё это здорово. Ждём от него, что он также добавит качества и в тренировочном процессе, и когда начнутся официальные игры», — приводит слова Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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