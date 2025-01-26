Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: Глебов может стать лидером «Динамо». Надеюсь, он пополнит ряды команды

Гранат: Глебов может стать лидером «Динамо». Надеюсь, он пополнит ряды команды
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Глебов — серьёзное усиление для «Динамо». Надеюсь, он пополнит ряды команды. Глебов точно может стать лидером полузащиты в «Динамо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

Материалы по теме
Андрей Червиченко: Глебова сватали в «Спартак», но чем «Динамо» хуже?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android