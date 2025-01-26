Гранат: Глебов может стать лидером «Динамо». Надеюсь, он пополнит ряды команды

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Глебов — серьёзное усиление для «Динамо». Надеюсь, он пополнит ряды команды. Глебов точно может стать лидером полузащиты в «Динамо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.