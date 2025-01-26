Бывший голкипер «Спартака» Свинов перешёл в «Уфу» на правах аренды

Калининградская «Балтика» объявила о переходе вратаря Ильи Свинова в футбольный клуб «Уфа» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Уфа» заключено соглашение о переходе вратаря Ильи Свинова на правах аренды до конца сезона. Илья пополнил ряды Балтийцев в июле. За калининградцев Свинов провёл пять встреч. Желаем Илье успешной аренды!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, Свинов перебрался в «Балтику» летом 2024 года из московского «Спартака».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч.