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«Ливерпуль» усилил интерес к Йозуа Киммиху — Caught Offside

«Ливерпуль» усилил интерес к Йозуа Киммиху — Caught Offside
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«Ливерпуль» активизировал интерес к 29-летнему правому защитнику «Баварии» Йозуа Киммиху. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в английском клубе считают, что немецкий футболист может помочь команде благодаря своему опыту и навыкам. Также «Ливерпуль» привлекает то обстоятельство, что контракт Киммиха с «Баварией» заканчивается грядущим летом, в связи с чем есть возможность подписать его бесплатно.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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