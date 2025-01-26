Юрий Сёмин высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о дебюте нападающего Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ», который состоялся в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1). В этой игре грузинский футболист отметился результативной передачей.

«Хвича прекрасно провёл свой первый матч за «ПСЖ». У него было замечательное голевое действие, несколько раз сыграл в стенку. Думаю, «ПСЖ» — его команда. Может, по результату первый матч не удался, но по игре Хвича показал свой высокий уровень. Игра «ПСЖ» в комбинационный футбол присуща ему и подходит его стилю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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