«Нужно заменить Хвичу». В «Наполи» высказались об интересе к Гарначо и Адейеми

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на информацию об интересе неаполитанского клуба к крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и к вингеру дортмундской «Боруссии» Кариму Адейеми.

«Карим Адейеми и Алехандро Гарначо — два футболиста, интересующих нас. Но они не единственные, мы постараемся оценить наши возможности.

Разумеется, «Наполи» не будет платить по нерыночным ценам. Квару [Хвичу Кварацхелию] нужно заменить, так что футболист будет куплен. Мы не сдаёмся, у нас есть и другие варианты. Давайте посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова Манны Evening Standard.

Ранее нападающий Хвича Кварацхелия перешёл из «Наполи» в «ПСЖ».

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