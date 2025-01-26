Владимир Гранат: выглядит так, что «Спартак» пытается избавиться от Хлусевича

Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о потенциальном переходе правого защитника красно-белых Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«Больше выглядит, что «Спартак» пытается избавиться от Хлусевича. Не знаю, насколько он нужен «Динамо». Не думаю, что он сильнее тех защитников, которые сейчас есть в «Динамо». Если брать игрока в оборону, нужно брать очень сильного футболиста», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.