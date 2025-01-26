Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о тренерских амбициях

Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что видит себя в роли тренера, и оценил шансы когда-нибудь в будущем возглавить екатеринбургскую команду.

— Возможно ли в ближайшие несколько лет твоё возвращение в «Урал» в качестве тренера? Я знаю, что у тебя есть мечта и план стать тренером в будущем.

— На 100% вижу себя в этой роли в будущем. Я слишком сильно люблю футбол и никогда не смогу расстаться с ним. И если к этому моменту Григорий Викторович [Иванов] всё ещё будет в должности президента «Урала», почему бы и нет? Я открыт для всего. Но у меня есть определённая философия футбола. Хочу играть в красивый атакующий футбол со свободой для нападающих.

Я чётко знаю, чего хочу и каким вижу для себя футбол, ведь в этом виде спорта я уже 18 лет. И уверен: если моя философия не совместима со стилем клуба, то работать будет невозможно. Нет смысла приходить туда, где образ мышления не совпадает. Только если мы будем мыслить и двигаться в одном направлении, вот тогда, возможно, я соглашусь, — сказал Бикфалви в видеоинтервью пресс‑службе «Урала».

Напомним, 15 января екатеринбургский «Урал» объявил об уходе нападающего Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.