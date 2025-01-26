Ассоциация арбитров поддержала решение удалить игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли в матче АПЛ
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Профессиональная ассоциация футбольных судей (PGMOL) одобрила решение судьи Майкла Оливера удалить защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Об этом сообщает Sky Sports.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'
Напомним, игрок лондонского клуба попал шипами в ногу защитнику соперников Мэтту Доэрти при попытке прервать контратаку. В результате Оливер показал Льюису-Скелли прямую красную карточку.
Сообщается, что, по мнению PGMOL, Льюис-Скелли опоздал с попыткой вернуть мяч, а точка контакта была высокой.
После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.
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