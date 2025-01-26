Игрок «Пари НН» Трошечкин: футболистам легче заработать, но многие из них живут тяжело

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин считает, что у людей может складываться неправильное впечатление о заработной плате футболистов.

«Футболисты сборной России получают большие деньги, но многие другие игроки — небольшие зарплаты, приземлённые. Поэтому у людей складывается неправильное впечатление. Не все футболисты получают большие зарплаты — это факт. И некоторые живут довольно тяжело. Понятно, что в разных профессиях оплата лучше или хуже. Но на любой работе можно достичь высокого уровня и получать очень хорошие деньги. Конечно, в некоторых специальностях это сделать сложнее, но в футболе — легче.

Условно, можно быть поваром в обычном придорожном кафе, а можно работать в ресторане. Понятно, что стартовые данные у всех различаются: одни рождаются в Москве, другие — в обеспеченной семье, которая может позволить хорошее образование. Но есть множество историй о том, как люди поднимались на высокий уровень из низов. Понимаю людей, которые злятся, когда читают новости про футболистов и дорогие помидоры. Но он мог бы сказать, что это фигня, а не деньги, что для него это недорого. Тут что ни скажи — всё равно будет хейт. Я особо разницу в ценах не почувствовал, но вижу её», — приводит слова Трошечкина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Трошечкин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Сколько зарабатывают футболисты: