Саудовский клуб готов предложить «Спартаку» € 10 млн за трансфер Бабича — источник

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готовит предложение в размере € 10 млн за переход 28-летнего центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, саудовский клуб предлагает сербскому футболисту контракт, рассчитанный на 2,5 года.

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», — приводит Карпов слова агента Бабича — Мануэля Стояновича.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Бабича с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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