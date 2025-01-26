Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовский клуб готов предложить «Спартаку» € 10 млн за трансфер Бабича — источник

Саудовский клуб готов предложить «Спартаку» € 10 млн за трансфер Бабича — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готовит предложение в размере € 10 млн за переход 28-летнего центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, саудовский клуб предлагает сербскому футболисту контракт, рассчитанный на 2,5 года.

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», — приводит Карпов слова агента Бабича — Мануэля Стояновича.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Бабича с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Срджан Бабич Подробнее
Материалы по теме
На защитника «Спартака» Бабича появились три зарубежных претендента

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android