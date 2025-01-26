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Гринвуд — о Погба: думаю, любая команда в Европе была бы рада заполучить его

Гринвуд — о Погба: думаю, любая команда в Европе была бы рада заполучить его
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Крайний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд, который играл вместе с французским полузащитником Полем Погба в «Манчестер Юнайтед», признался, что был бы рад снова сыграть с ним в одной команде.

«Он отличный человек и профессионал высокого уровня. Я думаю, что любая команда в Европе была бы рада заполучить его. Если бы он приехал в Марсель, было бы просто замечательно», — приводит слова Гринвуда L’Equipe.

Погба сейчас пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист может вернуться к тренировкам уже в январе.

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