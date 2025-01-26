Ван Дейк — о будущем в «Ливерпуле»: не представляю, сколько ещё матчей сыграю здесь

33-летний центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом.

«Я не представляю [сколько ещё матчей сыграю за «Ливерпуль»]. Сколько их ещё осталось в нынешнем сезоне? Надеюсь, они будут гарантированы, а что затем принесёт будущее — я не знаю», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 33-летнему игроку из Саудовской Аравии.

Нидерландский футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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