Экс-тренер Хусанова оценил дебют игрока за «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Алексей Меркулов поделился мнением о дебюте защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити», который состоялся в минувшем матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1). Футболист выступал в составе «Энергетика-БГУ» с 2022 по 2023 год.

«Хусанов дебютировал в одном из лучших клубов мира — это главный итог вчерашнего матча. Да, Адбукодир провёл не лучший для себя матч, однако тому есть объективные и субъективные причины. На мой взгляд, очень мало времени провёл игрок в тренировочном процессе новой команды. В принципе Гвардиола и сказал об этом после матча. «Ланс» и «Сити» по-разному выстраивают оборону, к этому тоже нужно адаптироваться. Ну и положа руку на сердце, отметим, что «Челси» — не последний клуб в мире. Думаю, тренерский штаб «Ман Сити» прекрасно видит эти нюансы и продолжит доверять Хусанову.

Команда выиграла, ошибка Хусанова в моменте с голом «Челси» не повлияла на исход матча. Поэтому её нужно проанализировать и двигаться дальше. Благо Абдукодир, несмотря на молодой возраст, провёл достаточно матчей высокого уровня и обладает хорошей психологической устойчивостью», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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