«Спартак» организовал поздравительный коридор для Станковича, у которого родилась дочь

Футболисты и сотрудники «Спартака», находящиеся на сборах в ОАЭ, организовали поздравительный коридор для главного тренера команды Деяна Станковича, у которого в нынешнем январе родилась дочь.
Видео можно посмотреть в официальной группе ФК «Спартак» в VK.
Ранее сообщалось, что Станкович и его жена Анита назвали дочь Анжелой.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.
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