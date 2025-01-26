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ЖФК «Барселона» разгромил мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании

ЖФК «Барселона» разгромил мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании
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Завершился финальный матч женского Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу каталонского клуба.

На 31-й минуте счёт во встрече открыла Каролина Хансен. На 37-й минуте Эва Пайор укрепила преимущество «Барселоны». В компенсированное к первому тайму время Пайор довела счёт до разгромного. В середине второго тайма Патриция Гихарро забила четвёртый мяч сине-гранатовых в игре. На 85-й минуте ворота «Реала» поразила Алексия Путельяс.

Сине-гранатовые стали обладателями данного трофея в четвёртый раз подряд и в пятый раз за последние шесть лет.

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