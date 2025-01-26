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«Милан» вырвал победу на последних минутах в домашнем матче Серии А с «Пармой»

«Милан» вырвал победу на последних минутах в домашнем матче Серии А с «Пармой»
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Розарио Абиссо из Палермо (Италия). «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24'     1:1 Пулишич – 38'     1:2 Дель Прато – 80'     2:2 Рейндерс – 90+2'     3:2 Чуквезе – 90+5'    

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери с передачи Эмануэле Валери. На 38-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Энрико Дель Прато вывел гостей вперёд. На 90+2-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий Саму Чуквезе вывел хозяев вперёд.

После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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