«Милан» вырвал победу на последних минутах в домашнем матче Серии А с «Пармой»

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Розарио Абиссо из Палермо (Италия). «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в игре был открыт на 24-й минуте, отличился нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери с передачи Эмануэле Валери. На 38-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Энрико Дель Прато вывел гостей вперёд. На 90+2-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий Саму Чуквезе вывел хозяев вперёд.

После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.