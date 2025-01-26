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«Ливерпуль» может купить 18-летнего таланта из «Аякса» за € 30 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может купить 18-летнего таланта из «Аякса» за € 30 млн — TEAMtalk
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«Ливерпуль» рассматривает возможность с подписанием 18-летнего защитника «Аякса» Йоррела Хато до закрытия январского трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, изначально мерсисайдцы планировали подписать нидерландского футболиста грядущим летом. Однако передумали, поскольку сомневаются в будущем 33-летнего защитника Вирджила ван Дейка в клубе. Кроме того, интерес к Хато усилили мадридский «Реал» и «Челси». Подчёркивается, что «Аякс» готов рассмотреть предложения по 18-летнему футболисту в размере € 30 млн.

В нынешнем сезоне Хато принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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