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Агент Миранчука: все проблемы Антона с травмой позади, он восстановился и готов играть

Агент Миранчука: все проблемы Антона с травмой позади, он восстановился и готов играть
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, рассказал о состоянии футболиста.

«Все проблемы Антона с травмой позади, он уже полностью восстановился. Главный тренер определяет готовность игрока. С точки зрения медицины Миранчук готов играть. Однако только тренер определит итоговое функциональное состояние перед игрой», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний футболист травмировался в начале ноября 2024 года, у него возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. Антон впервые сыграл после травмы, выйдя на замену в матче 19‑го тура швейцарской Суперлиги с «Грассхоппером» (0:1) в воскресенье, 19 января. Но после снова не попал в заявку из-за проблем со здоровьем.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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