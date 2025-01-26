«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 22:00
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Сегодня, 26 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 22 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.
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