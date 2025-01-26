«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с московским «Динамо»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в социальных сетях объявила о проведении товарищеского матча с московским «Динамо». Встреча состоится в понедельник, 27 января, в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Отмечается, что 27 января сине-бело-голубые также сыграют с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.