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«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с московским «Динамо»

«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с московским «Динамо»
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в социальных сетях объявила о проведении товарищеского матча с московским «Динамо». Встреча состоится в понедельник, 27 января, в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Отмечается, что 27 января сине-бело-голубые также сыграют с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.

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