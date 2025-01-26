Между Консейсау и Калабрией произошла стычка на поле после победы «Милана» над «Пармой»
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау и крайний защитник клуба Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт после победы «россонери» в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). Этот момент попал в эфир итальянских телеканалов.
Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24' 1:1 Пулишич – 38' 1:2 Дель Прато – 80' 2:2 Рейндерс – 90+2' 3:2 Чуквезе – 90+5'
После матча, всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.
После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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