Между Консейсау и Калабрией произошла стычка на поле после победы «Милана» над «Пармой»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау и крайний защитник клуба Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт после победы «россонери» в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). Этот момент попал в эфир итальянских телеканалов.

После матча, всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.

После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.