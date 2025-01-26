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«Арсенал» Тула разгромил болгарский «Локомотив» в товарищеском матче

«Арсенал» Тула разгромил болгарский «Локомотив» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались тульский «Арсенал» и софийский «Локомотив» (Болгария). «Арсенал» разгромил «Локомотив» со счётом 4:0.

За «Арсенал» отличились Амур Калмыков, Кирилл Большаков (с пенальти), Эдарлин Рейес и Ишхан Гелоян.

После 21-го тура Первой лиги «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Локомотив» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает 14-е место.

3 февраля «Арсенал» сыграет товарищеский матч с грозненским «Ахматом», 7 февраля с «Ленинградцем», 15 февраля с «Челябинском» и «Актобе» (Казахстан), 21 февраля с воронежским «Факелом» и «Бунёдкором» (Узбекистан).

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