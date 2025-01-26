Невилл — о поражении «Челси» от «Ман Сити»: это может стоить им Лиги чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение лондонского «Челси» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Я не собираюсь нападать на них, потому что считаю, что они проводят действительно хороший сезон, но я расстроен тем, что увидел, потому что, думаю, они оглянутся назад и подумают, что мы могли бы сделать больше, — это худшее чувство.

Это может стоить им Лиги чемпионов в следующем сезоне. Они должны были послать сигнал «Манчестер Сити», но не сделали этого. Я не фанат «Челси», но я футбольный фанат, и я был бы разочарован своей командой», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков.