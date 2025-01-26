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Игрок «Милана» Калабрия прокомментировал стычку с тренером Консейсау

Игрок «Милана» Калабрия прокомментировал стычку с тренером Консейсау
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Крайний защитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал свой конфликт с главным тренером клуба Сержиу Консейсау после победы в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24'     1:1 Пулишич – 38'     1:2 Дель Прато – 80'     2:2 Рейндерс – 90+2'     3:2 Чуквезе – 90+5'    

«Конфликт с Консейсау? Это дело команды. Адреналин был очень высок, но это было недоразумение. Мы всё уладили, всё закончилось. Сейчас мне смешно, когда я вижу эти кадры. Я также прошу прощения, потому что это было некрасиво», — приводит слова Калабрии журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после матча с «Пармой», всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.

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