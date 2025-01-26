Игрок «Милана» Калабрия прокомментировал стычку с тренером Консейсау

Крайний защитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал свой конфликт с главным тренером клуба Сержиу Консейсау после победы в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

«Конфликт с Консейсау? Это дело команды. Адреналин был очень высок, но это было недоразумение. Мы всё уладили, всё закончилось. Сейчас мне смешно, когда я вижу эти кадры. Я также прошу прощения, потому что это было некрасиво», — приводит слова Калабрии журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после матча с «Пармой», всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.