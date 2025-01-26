«Барселона» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Валенсия». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 20 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры.
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