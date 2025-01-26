Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» рассматривает возможность подписания хавбека «Аль-Иттифака» Вейналдума — Скира

«Монако» рассматривает возможность подписания хавбека «Аль-Иттифака» Вейналдума — Скира
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Ромы» и «Пари Сен-Жермен», ныне выступающий за «Аль-Иттифак», Жоржиньо Вейналдум может вернуться в европейский чемпионат. Центральным хавбеком саудовского клуба интересуется «Монако». Об этом сообщает журналист Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, монегаски рассматривают возможность подписания 34-летнего Вейналдума в текущее зимнее трансферное окно. Отметим, что зимнее трансферное окно в Лиге 1 закрывается 3 февраля.

В нынешнем сезоне Вейналдум сыграл за «Аль-Иттифак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Александр Головин прокомментировал свой первый гол в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android