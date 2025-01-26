«Монако» рассматривает возможность подписания хавбека «Аль-Иттифака» Вейналдума — Скира

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Ромы» и «Пари Сен-Жермен», ныне выступающий за «Аль-Иттифак», Жоржиньо Вейналдум может вернуться в европейский чемпионат. Центральным хавбеком саудовского клуба интересуется «Монако». Об этом сообщает журналист Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, монегаски рассматривают возможность подписания 34-летнего Вейналдума в текущее зимнее трансферное окно. Отметим, что зимнее трансферное окно в Лиге 1 закрывается 3 февраля.

В нынешнем сезоне Вейналдум сыграл за «Аль-Иттифак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.