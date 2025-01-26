«Это был кошмар». Форвард «Брентфорда» Висса рассказал о нападении на него

Нападающий «Брентфорда» Йоан Висса рассказал, как на него напала женщина и плеснула ему в лицо кислотой в июле 2021 года. Футболист на тот момент выступал за французский «Лорьян». Нападавшая предстала перед судом, её обвиняют также в попытке похищения дочери футболиста.

«Я открыл дверь — и мне в лицо плеснули жидкостью. Я кричал и не мог дышать. Моя жена позвонила в службу экстренной помощи, и они сказали мне лечь под душ, чтобы промыть глаза. В больнице мне сказали, что у меня обожжены глаза. Кто-то должен был приходить и полоскать их каждый час.

Это был кошмар. С тех пор я впадаю в панику каждый раз, когда слышу шум, и единственное, что меня поддерживало, это знание того, что мои дети в безопасности. Мне сделали операцию на обоих глазах, и врач сказал, что мне придётся использовать глазные капли до конца жизни», — приводит слова Висса The Sun.

Напомним, 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула ему в лицо кислотой. Нападавшей удалось скрыться с места преступления, её задержали только через сутки, за которые она успела напасть ещё на двух людей и облить их той же самой кислотой.