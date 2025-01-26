Кечинов: пока у «Спартака» есть шанс на чемпионство, Бабича нужно удержать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе защитника красно-белых Срджана Бабича. Ранее появилась информация, что клуб из Саудовский Аравии сделал предложение «Спартаку».

«У «Спартака» в этом сезоне прекрасные шансы побороться за золотые медали. Пока они есть, нужно оставлять в команде всех ключевых футболистов. Бабич определяет игру в обороне, он лидер «Спартака».

Конечно, сейчас нужно его удержать. Если «Спартак» выполнит задачу и заберёт чемпионство, летом можно будет подумать о продаже», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Бабич сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.