«Мы же не в церкви». Тренер «Милана» Консейсау прокомментировал стычку с Калабрией

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал свой конфликт с крайним защитником клуба Давиде Калабрией после победы в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

«Я смотрю матчи с большой страстью. Было немного дополнительного адреналина. Была одна игровая ситуация, о которой я говорил с Калабрией, и, на мой взгляд, там было слишком много слов. Все футболисты важны для меня, как семья. Если у меня есть сын, который плохо себя ведёт, я говорю ему об этом. И здесь то же самое. Нет никакого лицемерия: мы говорим друг другу вещи как мужчины. Правда, это было некрасиво, но это нормально в футболе, мы же не в церкви. Мы всё чётко объяснили», — приводит слова Консейсау Milan News.

Напомним, после матча с «Пармой», всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.