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Кечинов — о Хусанове: мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах

Кечинов — о Хусанове: мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити», который состоялся в минувшем матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Конечно, дебют Хусанова за «Манчестер Сити» — удивительное событие. Это первый игрок из Узбекистана в таком топовом клубе, одном из лучших в мире. Но есть и другие, которые сейчас играют в европейских и азиатских чемпионатах. Футбол в Узбекистане на очень приличном уровне, хорошая сборная. Раз футбол в стране прогрессирует, мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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