Кечинов — о Хусанове: мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити», который состоялся в минувшем матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).

«Конечно, дебют Хусанова за «Манчестер Сити» — удивительное событие. Это первый игрок из Узбекистана в таком топовом клубе, одном из лучших в мире. Но есть и другие, которые сейчас играют в европейских и азиатских чемпионатах. Футбол в Узбекистане на очень приличном уровне, хорошая сборная. Раз футбол в стране прогрессирует, мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.