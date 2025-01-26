Далер Кузяев — о том, почему не вернулся в «Зенит»: одного года в Европе мне недостаточно

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о своём возможном возвращении в «Зенит». Напомним, российский хавбек выступал за санкт-петербургский клуб с 2017 по 2023 год, откуда перешёл во французский «Гавр».

– Давай представим будущее. Аршавин следующим летом приходит и говорит: «Далер, приезжай в «Зенит», вот тебе жирный контракт». Твои действия?

– Этим летом у меня тоже были разговоры с «Зенитом». Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что «Зенит» до сих проявляет ко мне интерес.

Если следующим летом предложат вернуться, то я подумаю. Это не чужой для меня город, я провёл потрясающие шесть лет в «Зените». Я рассмотрю это как один из вариантов. Скажу, что обязательно подумаю тщательно.

– Почему летом 2024 года ты этот вариант не рассмотрел?

– Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется ещё попытаться здесь, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 18 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков.