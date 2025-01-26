Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев — о том, почему не вернулся в «Зенит»: одного года в Европе мне недостаточно

Далер Кузяев — о том, почему не вернулся в «Зенит»: одного года в Европе мне недостаточно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о своём возможном возвращении в «Зенит». Напомним, российский хавбек выступал за санкт-петербургский клуб с 2017 по 2023 год, откуда перешёл во французский «Гавр».

– Давай представим будущее. Аршавин следующим летом приходит и говорит: «Далер, приезжай в «Зенит», вот тебе жирный контракт». Твои действия?
– Этим летом у меня тоже были разговоры с «Зенитом». Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что «Зенит» до сих проявляет ко мне интерес.

Если следующим летом предложат вернуться, то я подумаю. Это не чужой для меня город, я провёл потрясающие шесть лет в «Зените». Я рассмотрю это как один из вариантов. Скажу, что обязательно подумаю тщательно.

– Почему летом 2024 года ты этот вариант не рассмотрел?
– Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется ещё попытаться здесь, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 18 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков.

Материалы по теме
Официально
«Гавр» Кузяева объявил о подписании контракта с экс-защитником «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android