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Дибалу можно будет приобрести у «Ромы» за € 12 млн в июле 2025 года — Романо

Дибалу можно будет приобрести у «Ромы» за € 12 млн в июле 2025 года — Романо
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Пункт об отступных в размере € 12 млн в контракте аргентинского нападающего Пауло Дибалы с итальянской «Ромой» будет действовать с 1 по 31 июля 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что контракт Дибалы с римлянами был автоматически продлён до июня 2026 года.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 101 матч во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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