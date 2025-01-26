Дибалу можно будет приобрести у «Ромы» за € 12 млн в июле 2025 года — Романо

Пункт об отступных в размере € 12 млн в контракте аргентинского нападающего Пауло Дибалы с итальянской «Ромой» будет действовать с 1 по 31 июля 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что контракт Дибалы с римлянами был автоматически продлён до июня 2026 года.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 101 матч во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.