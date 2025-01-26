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«Брентфорд» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ

«Брентфорд» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу — 2:1.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Мбемо – 66'     0:2 Шейд – 80'     1:2 Esse – 85'    

Первый гол в матче был забит с 11-метровой отметки на 66-й минуте. Отличился нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 80-й минуте немецкий вингер гостей Кевин Шейд удвоил преимущество своей команды. На 85-й минуте игрок «Кристал Пэлас» Ромен Эссе отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Брентфорда» стало 31 очко. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

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