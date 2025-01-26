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Полузащитник «Гавра» Кузяев: хотел бы попробовать себя в арабских лигах не ради денег

Полузащитник «Гавра» Кузяев: хотел бы попробовать себя в арабских лигах не ради денег
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев заявил о желании поиграть в арабских чемпионатах.

– Давай представим идеальный план на твою карьеру.
– Я бы хотел попробовать себя в арабских чемпионатах. Безусловно. Эти страны близки мне в плане религии. Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это – пожить в мусульманской стране.

Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звёзд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране.

– А ты читал слова Тони Крооса о Саудовской Аравии? Что для футболиста это максимальный откат в карьере.
– Я так не считаю. Каждый сам для себя решает, что он хочет. Кому-то комфортнее в Европе, кому-то в России. Кто-то хочет получить новый опыт, принять новый вызов.

Я не считаю, что Саудовская Аравия – это шаг назад. Естественно, уровень там намного ниже, чем в Европе. Но чемпионат развивается, кто знает, что может произойти в будущем, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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