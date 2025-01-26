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Удинезе — Рома, результат матча 26 января 2025, счёт 1:2, Серия А 2024-2025

Гол Артёма Довбика принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче 22-го тура Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Лукка – 38'     1:1 Пеллегрини – 50'     1:2 Довбик – 64'    

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. На 50-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини с пенальти сравнял счёт. На 64-й минуте украинский нападающий римлян Артём Довбик вывел свою команду, также реализовав пенальти.

После этой победы в активе «Ромы» стало 30 очков. Римляне находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 26 очками располагается на 11-й строчке.

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