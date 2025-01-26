Гол Артёма Довбика принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче 22-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Лукка – 38' 1:1 Пеллегрини – 50' 1:2 Довбик – 64'
Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. На 50-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини с пенальти сравнял счёт. На 64-й минуте украинский нападающий римлян Артём Довбик вывел свою команду, также реализовав пенальти.
После этой победы в активе «Ромы» стало 30 очков. Римляне находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 26 очками располагается на 11-й строчке.
Комментарии
- 26 января 2025
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:47
-
19:40
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:56
-
18:54
-
18:43
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:54
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:46
-
16:38