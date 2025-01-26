Гол Артёма Довбика принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Рома». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. На 50-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини с пенальти сравнял счёт. На 64-й минуте украинский нападающий римлян Артём Довбик вывел свою команду, также реализовав пенальти.

После этой победы в активе «Ромы» стало 30 очков. Римляне находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 26 очками располагается на 11-й строчке.