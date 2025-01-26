Далер Кузяев — о шоппинге: после «Зенита» стал меньше тратить. Раньше была болезнь

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что стал спокойнее относиться к покупке вещей после ухода из санкт-петербургского «Зенита».

– Сейчас я стал спокойнее относиться к шоппингу, вещам. Слава богу. Стал меньше тратить денег.

– А в «Зените» больше тратил на шоппинг?

– Да. Признаюсь, у меня, наверное, болезнь была в этом плане. Очень много вещей покупал. Не знаю, с чем это связано. Но сейчас, по-моему, я переболел, к вещам спокойно отношусь.

– А это могло зависеть от того, что в «Зените» ты играл с супердорогими футболистами, где важно было каждый день прийти в новой обуви и крутых свитшотах?

– Я согласен, что окружение влияет на нас. Особенно когда я только перешёл в «Зенит»: было очень много аргентинцев, они постоянно на брендах, на дорогих машинах. И ты смотришь, пытаешься что-то перенять.

Но я рад, что это уже позади. Сейчас уже спокойно к этому отношусь, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 6 млн.