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Далер Кузяев — о шоппинге: после «Зенита» стал меньше тратить. Раньше была болезнь

Далер Кузяев — о шоппинге: после «Зенита» стал меньше тратить. Раньше была болезнь
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что стал спокойнее относиться к покупке вещей после ухода из санкт-петербургского «Зенита».

– Сейчас я стал спокойнее относиться к шоппингу, вещам. Слава богу. Стал меньше тратить денег.

– А в «Зените» больше тратил на шоппинг?
– Да. Признаюсь, у меня, наверное, болезнь была в этом плане. Очень много вещей покупал. Не знаю, с чем это связано. Но сейчас, по-моему, я переболел, к вещам спокойно отношусь.

– А это могло зависеть от того, что в «Зените» ты играл с супердорогими футболистами, где важно было каждый день прийти в новой обуви и крутых свитшотах?
– Я согласен, что окружение влияет на нас. Особенно когда я только перешёл в «Зенит»: было очень много аргентинцев, они постоянно на брендах, на дорогих машинах. И ты смотришь, пытаешься что-то перенять.
Но я рад, что это уже позади. Сейчас уже спокойно к этому отношусь, – сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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