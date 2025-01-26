Калафьори прокомментировал красную карточку Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном»
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Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори поделился мнением о красной карточке, показанной защитнику лондонской команды Майлзу Льюису-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'
«Со скамейки запасных было ясно, что это не красная карточка. Я видел его в перерыве, он был так разочарован. Но в итоге мы победили. Так что ничего страшного не произошло. Он был расстроен, но теперь он счастлив, потому что мы победили. Он хороший футболист, хороший парень, поэтому мы ему очень помогаем», — приводит слова Калафьори Sky Sports.
Напомним, на 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли получил красную карточку за то, что сбил защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти недалеко от штрафной соперника.
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