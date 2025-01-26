«Лестер» одержал первую победу в АПЛ за восемь матчей, обыграв «Тоттенхэм»

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). «Лестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт 33-й минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон. На 46-й минуте Джейми Варди сравнял счёт. На 50-й минуте Билал Эль-Ханнус вывел гостей вперёд.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 17 очков.