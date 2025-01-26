«Лестер» одержал первую победу в АПЛ за восемь матчей, обыграв «Тоттенхэм»
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). «Лестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Ришарлисон – 33' 1:1 Варди – 46' 1:2 Эль-Ханнус – 50'
Счёт в матче был открыт 33-й минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон. На 46-й минуте Джейми Варди сравнял счёт. На 50-й минуте Билал Эль-Ханнус вывел гостей вперёд.
После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 17 очков.
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