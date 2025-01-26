Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в матче 19-го тура Лиги 1

«Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в матче 19-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Брест». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). «Брест» обыграл «Гавр» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Брест
Брест
0:1 Ажорк – 25'    

Единственный гол в матче на 25-й минуте забил нападающий «Бреста» Людовик Ажорк — 1:0. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не принял участия в матче.

После 19 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. «Брест» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков. В следующем туре «Гавр» сыграет с «Анже» (2 февраля), а «Брест» — с «ПСЖ» (1 февраля).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Далер Кузяев — о том, почему не вернулся в «Зенит»: одного года в Европе мне недостаточно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android