«Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Брест». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). «Брест» обыграл «Гавр» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 25-й минуте забил нападающий «Бреста» Людовик Ажорк — 1:0. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не принял участия в матче.

После 19 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. «Брест» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков. В следующем туре «Гавр» сыграет с «Анже» (2 февраля), а «Брест» — с «ПСЖ» (1 февраля).