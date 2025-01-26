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Игорь Акинфеев: после ЧМ 2018 года моя жизнь превратилась в ад

Игорь Акинфеев: после ЧМ 2018 года моя жизнь превратилась в ад
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что после чемпионата мира 2018 года его «жизнь превратилась в ад» из‑за излишней популярности.

— В России есть памятник с названием «Нога святого Акинфея». Как ты относишься к этому?
— В то время я больше злился на все эти мемы. Я ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек. До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018 года всё превратилось в ад.

После матча с Испанией я очень долго сдавал допинг, поэтому у меня было время посмотреть все видео, которые болельщики уже успели выложить. По моим ощущениям, это тот праздник, который в жизни профессионального спортсмена редко когда повторится.

У меня были и чемпионат Европы 2004 года, и Евро-2008, но клянусь, такого душевного подъёма я не ощущал, как на чемпионате мира в России, — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

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