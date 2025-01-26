В «Херенвене» прокомментировали ситуацию с оплатой долга ЦСКА за Эджуке

Директор по коммуникациям нидерландского «Херенвена» Марко Хершоп прокомментировал ситуацию с оплатой долга московского ЦСКА за трансфер нигерийского вингера Чидеры Эджуке.

«Наш директор сообщил, что всё идёт хорошо. Мы ждём оплаты на счёт клуба. Надеемся прояснить этот вопрос, когда всё будет готово, но сейчас это всё, что я могу вам сказать», — сказал Хершоп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидера Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».