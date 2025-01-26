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«Тоттенхэм» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ
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Сегодня, 26 января, лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Лестер Сити» со счётом 1:2 в 23-м туре английской Премьер-лиги. Это поражение стало шестым в последних семи матчах чемпионата Англии для «шпор».

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Ришарлисон – 33'     1:1 Варди – 46'     1:2 Эль-Ханнус – 50'    

Помимо этого матча, «Тоттенхэм Хотспур» также уступил «Эвертону» (2:3), лондонскому «Арсеналу» (1:2), «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Ливерпулю» (3:6), сыграв один раз вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Последний раз «шпоры» побеждали в рамках английской Премьер-лиги 15 декабря 2024 года в 16-м туре в матче с «Саутгемптоном» со счётом 5:0.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. Отрыв от идущего в зоне вылета «Вулверхэмптона» составляет восемь очков.

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