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Стало известно, почему «ПСЖ» и «Фенербахче» не могут официально оформить переход Шкриньяра

Стало известно, почему «ПСЖ» и «Фенербахче» не могут официально оформить переход Шкриньяра
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Словацкий защитник Милан Шкриньяр успешно прошёл медосмотр для перехода в турецкий «Фенербахче» из «ПСЖ» на правах аренды, но трансфер всё ещё не оформлен официально. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка пока не является официальной, так как «ПСЖ» должен продать одного игрока, находящегося в аренде в другом клубе, чтобы получить разрешение ещё на один переход на правах аренды.

В текущем сезоне Милан принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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