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Акинфеев — о Головине: скромный человек, несмотря на то что уже столько лет в «Монако»

Акинфеев — о Головине: скромный человек, несмотря на то что уже столько лет в «Монако»
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о полузащитнике национальной команды России и «Монако» Александре Головине.

«Он был очень скромным футболистом. Когда начал играть в основном составе ЦСКА, от Головина не было ни одного звука. Саша и сейчас очень скромный человек, несмотря на то что уже около семи лет играет в «Монако», — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

В нынешнем сезоне Головин сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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