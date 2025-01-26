«Хоффенхайм» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге на 90+5-й минуте

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сашей Штегеманом из Нидеркасселя (Германия). Матч закончился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. На 65-й минуте Гифт Орбан забил ответный мяч «Хоффенхайма». На 71-й минуте Экитике оформил дубль. На 90+5-й минуте Адам Гложек сравнял счёт.

После 19 сыгранных матчей «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 18 очков. Франкфуртский «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 37 очков.