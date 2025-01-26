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«Хоффенхайм» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге на 90+5-й минуте

«Хоффенхайм» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге на 90+5-й минуте
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сашей Штегеманом из Нидеркасселя (Германия). Матч закончился со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Экитике – 26'     1:1 Орбан – 65'     1:2 Экитике – 71'     2:2 Гложек – 90+5'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. На 65-й минуте Гифт Орбан забил ответный мяч «Хоффенхайма». На 71-й минуте Экитике оформил дубль. На 90+5-й минуте Адам Гложек сравнял счёт.

После 19 сыгранных матчей «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 18 очков. Франкфуртский «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 37 очков.

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